Лиса откусила палец мужчине, пытавшемуся защитить свою собаку в Подмосковье

В июле прошлого года в международном детском центре «Артек» во время ночевки на природе дикая лиса напала на пятерых детей и вожатого. Медицинскую помощь несовершеннолетним оказали лишь на следующий день. У детей были зафиксированы повреждения ног, лиц и даже бровей.