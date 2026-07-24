Собянин: За сутки ПВО уничтожила 250 БПЛА, летевших на Москву

А минувшей ночью средства ПВО отразили массированную атаку 571 украинского беспилотника самолётного типа, цели которого распределились по 16 регионам страны, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей. Ведомство уточнило, что перехваты и уничтожение дронов производились в Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Псковской областях, а также в Краснодарском крае и Крыму.