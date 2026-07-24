За день системы ПВО сбили над регионами РФ 210 украинских БПЛА

«Перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе ПВО за минувшие сутки. Сбито 250 БПЛА, летевших на столицу. Подавляющее большинство «птичек» уничтожили на дальних подступах.
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