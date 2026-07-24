Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За день системы ПВО сбили над регионами РФ 210 украинских БПЛА

За день системы ПВО сбили над российскими регионами 210 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. Кроме того, их уничтожали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

«Перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о работе ПВО за минувшие сутки. Сбито 250 БПЛА, летевших на столицу. Подавляющее большинство «птичек» уничтожили на дальних подступах.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше