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Отец мальчика, которого насадили на забор в Тольятти, нашел его лежащим в крови

Отец десятилетнего мальчика, которого охранник насадил на заборный штырь в Тольятти, рассказал об убийстве сына. Его рассказ в пятницу, 24 июля, обнародовал телеканал РЕН ТВ.

Отец десятилетнего мальчика, которого охранник насадил на заборный штырь в Тольятти, рассказал об убийстве сына. Его рассказ в пятницу, 24 июля, обнародовал телеканал РЕН ТВ.

По его словам, незадолго до трагедии сын позвонил ему и сообщил, что попал в беду. Мужчина сразу отправился на поиски, однако ребенок перестал отвечать на звонки.

Отец рассказал, что нашел мальчика лежащим в луже крови. Рядом находился сторож, которого в тот момент мужчина еще не подозревал в причастности к произошедшему.

Ребенка экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось. По словам родственников, мальчик потерял слишком много крови, а полученные повреждения внутренних органов оказались несовместимыми с жизнью.

Как рассказали друзья погибшего, мальчик перелез через забор, чтобы достать очки другого ребенка, упавшие на закрытую территорию.

Отец утверждает, что сторож схватил сына за ноги и не позволял ему спуститься с острых металлических пик. По его словам, после этого мужчина снял ребенка с забора, волок его за шею, а также сбрасывал входящие звонки с телефона мальчика. Сторожа задержали, возбуждено уголовное дело, передает телеканал.

Во Владивостоке бабушку ребенка, который погиб, столкнувшись с деревом во время катания на тюбинге, осудили за причинение смерти по неосторожности. В феврале на улице Карьерной во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом. Он получил тяжелую травму головы и умер в машине скорой помощи.