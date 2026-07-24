Отец мальчика, которого насадили на забор в Тольятти, нашел его лежащим в крови

Во Владивостоке бабушку ребенка, который погиб, столкнувшись с деревом во время катания на тюбинге, осудили за причинение смерти по неосторожности. В феврале на улице Карьерной во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом. Он получил тяжелую травму головы и умер в машине скорой помощи.