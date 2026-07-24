Отец мальчика, которого насадили на забор в Тольятти, нашел его лежащим в крови

Отец десятилетнего мальчика, которого охранник насадил на заборный штырь в Тольятти, рассказал об убийстве сына. Его рассказ в пятницу, 24 июля, обнародовал телеканал РЕН ТВ.
По его словам, незадолго до трагедии сын позвонил ему и сообщил, что попал в беду. Мужчина сразу отправился на поиски, однако ребенок перестал отвечать на звонки.
Отец рассказал, что нашел мальчика лежащим в луже крови. Рядом находился сторож, которого в тот момент мужчина еще не подозревал в причастности к произошедшему.
Ребенка экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось. По словам родственников, мальчик потерял слишком много крови, а полученные повреждения внутренних органов оказались несовместимыми с жизнью.
Как рассказали друзья погибшего, мальчик перелез через забор, чтобы достать очки другого ребенка, упавшие на закрытую территорию.
Отец утверждает, что сторож схватил сына за ноги и не позволял ему спуститься с острых металлических пик. По его словам, после этого мужчина снял ребенка с забора, волок его за шею, а также сбрасывал входящие звонки с телефона мальчика. Сторожа задержали, возбуждено уголовное дело, передает телеканал.
Во Владивостоке бабушку ребенка, который погиб, столкнувшись с деревом во время катания на тюбинге, осудили за причинение смерти по неосторожности. В феврале на улице Карьерной во время катания с горы на тюбинге пятилетний ребенок столкнулся с деревом. Он получил тяжелую травму головы и умер в машине скорой помощи.