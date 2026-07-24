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Российские силы ПВО сбили 210 дронов ВСУ за день

Украинские дроны удалось сбить над несколькими регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

За минувший день российские средства противовоздушной обороны уничтожили 210 беспилотников самолетного типа, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Интенсивные атаки велись сразу в нескольких регионах страны, при этом система ПВО сработала эффективно на обширных территориях от западных границ до южных морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Перехвачены и уничтожены 210 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — указали в ведомстве.

В дополнение к дневным цифрам в Минобороны напомнили о результатах ночной работы. За прошедшую ночь дежурными расчетами было перехвачено и сбито 571 украинское воздушное судно.

Среди регионов, над которыми также вели огонь российские зенитчики, значились Владимирская, Калужская, Ленинградская, Новгородская и Орловская области. Также цели поражались над Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над полуостровом Крым и водами Азовского моря.

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