СК расследует убийство в Лепельском районе, создан специальный сайт

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело, возбужденное в связи с убийством женщины в Лепельском районе, сообщили в пресс-службе СК.
В середине апреля этого года в лесу вблизи деревни Волосовичи Лепельского района был найден труп женщины. Предварительно было установлено, что гибель женщины носит криминальный характер.
Сообщалось, что возраст погибшей может быть от 18 до 40 лет, рост — приблизительно 170 сантиметров.
«В рамках установления всех обстоятельств произошедшего, личности жертвы, а также лица, совершившего преступление, продолжается проведение комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», — сообщили в Следственном комитете.
Там также рассказали, что искать информацию, связанную с преступлением, помогают волонтеры. Они создали специализированный сайт, на котором будет опубликована вся актуальная информация о ходе расследования убийства женщины, а также о новых обстоятельствах, связанных с расследованием уголовного дела. Работа сайта налажена при поддержке СК и МВД Беларуси.
В Следственном комитете обратили внимание, что на данном ресурсе есть форма обратной связи. Воспользовавшись ею, граждане могут сообщить информацию, которая связана с преступлением, отметили в СК.