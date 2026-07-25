СК расследует убийство в Лепельском районе, создан специальный сайт

Там также рассказали, что искать информацию, связанную с преступлением, помогают волонтеры. Они создали специализированный сайт, на котором будет опубликована вся актуальная информация о ходе расследования убийства женщины, а также о новых обстоятельствах, связанных с расследованием уголовного дела. Работа сайта налажена при поддержке СК и МВД Беларуси.