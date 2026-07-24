Певица Суханкина назвала праздником взыскание 8 миллионов с основателя «Миража»

По ее словам, иск был подан в марте 2025 года, а судебное разбирательство продолжалось около полутора лет. Как рассказала артистка, в ходе процесса были проведены почерковедческая и технологическая экспертизы, которые подтвердили, что договор о передаче прав на музыкальные произведения был сфальсифицирован. Певица заявила, что никогда не подписывала документы об отчуждении прав на свои записи.