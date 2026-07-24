Подозреваемый в убийстве ребенка в Тольятти рассказал, как мальчик попал на пику

Охранник из Тольятти, подозреваемый в гибели 10-летнего мальчика, рассказал об инциденте. Соответствующее видео в пятницу, 24 июля, опубликовала пресс-служба СК России по Самарской области.
— На мой объект залезли трое пацанов. Я вышел пресечь их действия. Двое убежали. Один — тоже хотел пресечь (его действия — прим. «ВМ»), в связи с тем он попал на пику, — сказал охранник, его слова передает ведомство в МАКС.
На кадрах с места происшествия виден забор: столбы из красного кирпича, между ними закреплены черные металлические прутья, заостренные сверху.
Ранее отец ребенка, которого охранник насадил на заборный штырь в Тольятти, рассказал об убийстве сына. Он рассказал, что нашел мальчика лежащим в луже крови. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось. Мальчик потерял слишком много крови, а полученные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.