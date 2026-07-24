В Тольятти задержали охранника предприятия после смерти ребенка

В Тольятти правоохранители задержали 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия по подозрению в гибели десятилетнего мальчика. Ребенок скончался в больнице после того, как напоролся на прут забора во время попытки перелезть через ограждение. Об этом пишет ГУ СК по региону.