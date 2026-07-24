В Тольятти задержали охранника предприятия после смерти ребенка

В Тольятти правоохранители задержали 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия по подозрению в гибели десятилетнего мальчика. Ребенок скончался в больнице после того, как напоролся на прут забора во время попытки перелезть через ограждение. Об этом пишет ГУ СК по региону.
В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти несовершеннолетнему. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, а следователи намерены ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу на время следствия.
По версии ведомства, инцидент произошел вечером 23 июля на территории ресурсоснабжающей организации в Тольятти. Охранник заметил мальчика, который перебирался через забор охраняемого объекта, и решил самостоятельно пресечь его действия. Сотрудник ЧОП схватил ребенка и с силой потянул его на себя, из-за чего школьник напоролся на металлические прутья ограждения.
Полученные травмы оказались крайне тяжелыми, и, несмотря на усилия врачей, на следующий день ребенок скончался в больнице. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства трагедии, а также проверяет, были ли у охранника законные основания применять физическую силу к несовершеннолетнему.