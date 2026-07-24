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61-летний немец погиб во время дайвинга в море

61-летний гражданин Германии скончался во время дайвинга в Средиземном море у берегов итальянского города Тропея.

61-летний гражданин Германии скончался во время дайвинга в Средиземном море у берегов итальянского города Тропея. Инцидент произошел 23 июля. Как сообщается, экстренная эвакуация и реанимационные мероприятия не помогли спасти жизнь туриста.

Происшествие зафиксировано около 16:30. Иностранец находился на коммерческой дайвинг-экскурсии в составе группы. Под водой мужчина внезапно почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерял сознание.

Сопровождающие оперативно подняли его на поверхность и переместили на борт судна. Среди отдыхающих на борту оказались медики, которые незамедлительно начали реанимационные действия.

Пострадавшего эвакуировали вертолетом в порт Тропеи. Сотрудники экстренных служб продолжили борьбу за его жизнь на берегу. Врачи оказывали помощь примерно 50 минут, но реанимация не дала результата.

Погибший отдыхал в курортном поселке Симери-Маре на юге Италии. Точная причина внезапного ухудшения состояния дайвера на данный момент не установлена.

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