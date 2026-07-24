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В Энгельсе Tesla врезалась в опору ЛЭП, пассажир погиб

В Энгельсе электромобиль Tesla врезался в опору ЛЭП, пассажир погиб.

Источник: © РИА Новости

САРАТОВ, 24 июл — РИА Новости. Электромобиль Tesla попал в ДТП в центре Энгельса Саратовской области, пассажир погиб, водитель пострадал, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, авария случилась в 20.55 мск на улице Калинина, напротив ДК «Лазурная симфония». Водитель Tesla 2001 года рождения врезался в опору ЛЭП.

«В результате ДТП пассажир — мужчина 2000 года рождения — автомобиля Tesla погиб. Водитель автомобиля доставлен в медицинское учреждение», — сообщили журналистам в областной Госавтоинспекции.