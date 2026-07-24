Пьяные британские солдаты угнали бронемашину и разгромили парковку

По данным издания, солдаты употребляли алкоголь за пределами расположения части. Вернувшись ночью на базу, они завели бронемашину. Один из военнослужащих разогнал броневик до максимальной скорости на узкой подъездной дороге, где находились личные автомобили сослуживцев. В результате несколько машин получили повреждения, еще два транспортных средства были полностью уничтожены.