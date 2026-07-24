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Пьяные британские солдаты угнали бронемашину и разгромили парковку

Двое военнослужащих после употребления алкоголя угнали бронемашину Bulldog и повредили несколько автомобилей.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании два пьяных военнослужащих угнали гусеничную бронемашину Bulldog с территории военной базы в населенном пункте Суинтон и протаранили несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, солдаты употребляли алкоголь за пределами расположения части. Вернувшись ночью на базу, они завели бронемашину. Один из военнослужащих разогнал броневик до максимальной скорости на узкой подъездной дороге, где находились личные автомобили сослуживцев. В результате несколько машин получили повреждения, еще два транспортных средства были полностью уничтожены.

После произошедшего военные вернули технику на место и направились в казармы. Вскоре их задержали сотрудники Королевской военной полиции. В результате инцидента никто не пострадал. Общий ущерб оценивается в 100 тысяч фунтов стерлингов (около 10,3 миллиона рублей по курсу на 24.07.26).

Ранее во Львове наемник ВСУ, находясь под веществами, разделся и устроил дебош.

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