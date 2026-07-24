На западе Украины полицейские ловят вооруженного мужчину

В Закарпатской области украинские полицейские пытаются нейтрализовать мужчину, открывшего стрельбу, в результате которой загорелся лес, сообщает региональная полиция.
«В полицию обратились несколько детей, сообщивших, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Прибывшие на место стражи порядка стали обследовать территорию и снова услышали стрельбу», — приводит ТАСС сообщение полиции.
Как отмечается, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, «в результате чего возник пожар, распространившийся на лесной массив». К поискам и задержанию мужчины привлекли спецназ.
Ранее появилась информация, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Австралии.