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На западе Украины полицейские ловят вооруженного мужчину

В Закарпатской области неизвестный открыл стрельбу.

Источник: Аргументы и факты

В Закарпатской области украинские полицейские пытаются нейтрализовать мужчину, открывшего стрельбу, в результате которой загорелся лес, сообщает региональная полиция.

«В полицию обратились несколько детей, сообщивших, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Прибывшие на место стражи порядка стали обследовать территорию и снова услышали стрельбу», — приводит ТАСС сообщение полиции.

Как отмечается, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание, «в результате чего возник пожар, распространившийся на лесной массив». К поискам и задержанию мужчины привлекли спецназ.

Ранее появилась информация, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Австралии.