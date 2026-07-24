На западе Украины полицейские ловят вооруженного мужчину

«В полицию обратились несколько детей, сообщивших, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину. Прибывшие на место стражи порядка стали обследовать территорию и снова услышали стрельбу», — приводит ТАСС сообщение полиции.