Огонь во Франции движется в сторону Бордо

«Таким образом, мы узнали, что под действием ветра он движется в основном на восток и, следовательно, направляется в сторону агломерации Бордо», — уточнил Нуньес. Он также сообщил, что из-за изменения направления распространения огня в качестве меры предосторожности была приостановлена работа аэропорта Бордо. Речь не идет о прямой угрозе самому региональному центру, как и его ближайшим пригородам, однако в расположенных в западной части агломерации коммунах может быть объявлена эвакуация.