Огонь во Франции движется в сторону Бордо

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Власти департамента Жиронда на юго-западе Франции начали эвакуацию жителей коммун в агломерации Бордо, огонь движется в сторону регионального центра. Как сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес, к настоящему моменту в этом департаменте власти эвакуировали из зоны стихийного бедствия около 110 тыс. человек.
«Мы уже эвакуировали 110 тыс. человек. Пожар [в департаменте Жиронда] охватил 14 тыс. гектаров», — заявил министр в эфире телеканала TF1. Он добавил, что нынешний пожар является «самоподпитывающимся», а постоянно меняющееся направление ветра делало трудно предсказуемым его дальнейшее распространение.
«Таким образом, мы узнали, что под действием ветра он движется в основном на восток и, следовательно, направляется в сторону агломерации Бордо», — уточнил Нуньес. Он также сообщил, что из-за изменения направления распространения огня в качестве меры предосторожности была приостановлена работа аэропорта Бордо. Речь не идет о прямой угрозе самому региональному центру, как и его ближайшим пригородам, однако в расположенных в западной части агломерации коммунах может быть объявлена эвакуация.
Министр пообещал «сделать все, чтобы защитить город» и сообщил, что обратился к премьер-министру Себастьену Лекорню с просьбой предоставить военных в помощь пожарно-спасательным службам. «Сейчас существует острая необходимость в задействовании военных средств, чтобы не допустить распространения огня на восток», — сказал министр.
В настоящий момент около 1 тыс. сотрудников пожарно-спасательной службы ведут борьбу с крупным лесным пожаром в департаменте Жиронда. Днем им оказывали поддержку девять пожарных самолетов и два пожарных вертолета. По данным префектуры департамента, к вечеру пятницы огонь уничтожил около 100 построек, в том числе жилых домов, около полусотни пожарных пострадали в ходе тушения пожара, девять были госпитализированы.