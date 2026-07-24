Собака укусила девочку за губу в Томской области после команды «фас» от соседа

В Томской области возбудили уголовное дело после нападения соседской собаки на ребенка. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в региональном управлении СК России.
Инцидент произошел в селе Тимирязевское. По данным Tomsk.ru, девочка шла по улице и в какой-то момент наклонилась, чтобы почесать ногу. В это время сын соседа, гулявший с собакой, предположительно, дал животному команду «фас».
Собака набросилась на ребенка и укусила ее за лицо. По словам матери пострадавшей, девочке разорвало губу. После случившегося она боится выходить из дома, а также испытывает трудности с приемом пищи и речью.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в Telegram-канале СК по региону.
22 июля внук писательницы Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения собаки в подмосковной деревне Дубцы. Мальчик хотел погладить пса, но тот толкнул его и укусил за лицо. «Вечерняя Москва» разбиралась, как произошел инцидент на самом деле и что грозит владельцу собаки.