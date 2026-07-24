Собака укусила девочку за губу в Томской области после команды «фас» от соседа

22 июля внук писательницы Дарьи Донцовой попал в больницу после нападения собаки в подмосковной деревне Дубцы. Мальчик хотел погладить пса, но тот толкнул его и укусил за лицо. «Вечерняя Москва» разбиралась, как произошел инцидент на самом деле и что грозит владельцу собаки.