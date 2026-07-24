DPA: мужчину арестовали после нападения с ножом на женщину в ТЦ в Штутгарте

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в совершении нападения с ножом на женщину в торговом центре в Штутгарте, взят под стражу, его обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.
По его информации, 54-летний мужчина был доставлен к судье, который удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте. По данным прокуратуры, следователи вменяют задержанному покушение на убийство. По версии следствия, в четверг, вскоре после открытия торгового центра, мужчина напал на 47-летнюю женщину с ножом, после чего поджег ее. Женщина, как пишет DPA, является супругой нападавшего. В полиции уточнили, что пострадавшая получила травмы, представляющие угрозу для жизни, и была прооперирована. Она по-прежнему находится в критическом состоянии.
Согласно имеющимся данным, женщина работала в одном из магазинов этого торгового центра. Точные мотивы и обстоятельства преступления на данный момент остаются невыясненными. Сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся. Спустя примерно два часа сотрудники правоохранительных органов задержали его в лесном массиве в городском районе Зилленбух.
Торговый центр расположен на Миланской площади в европейском квартале, всего в нескольких минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Штутгарта. В торговом комплексе площадью около 43 тыс. квадратных метров размещаются порядка 200 магазинов, предприятий общественного питания и сферы услуг.