DPA: мужчину арестовали после нападения с ножом на женщину в ТЦ в Штутгарте

По его информации, 54-летний мужчина был доставлен к судье, который удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте. По данным прокуратуры, следователи вменяют задержанному покушение на убийство. По версии следствия, в четверг, вскоре после открытия торгового центра, мужчина напал на 47-летнюю женщину с ножом, после чего поджег ее. Женщина, как пишет DPA, является супругой нападавшего. В полиции уточнили, что пострадавшая получила травмы, представляющие угрозу для жизни, и была прооперирована. Она по-прежнему находится в критическом состоянии.