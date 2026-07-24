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Ночная гонка: пьяные британские военные угнали танк и смяли машины

Двое британских солдат в состоянии сильного алкогольного опьянения угнали танк с базы Перхем Даун в Англии, пишет Sun.

Двое британских солдат в состоянии сильного алкогольного опьянения угнали танк с базы Перхем Даун в Англии, пишет Sun. Ночью они выехали на трассу и задели несколько гражданских автомобилей. Никто не пострадал, военных задержали.

По данным издания, инцидент произошёл в казармах 26‑го инженерного полка. Солдаты покинули территорию базы, выпили, а затем около часа ночи вернулись и забрали бронированную машину Bulldog на гусеничном ходу.

Sun уточняет, что один из военных, находившийся в состоянии сильного опьянения, разогнал технику до максимальных 51 км/ч. Во время движения по дороге бронемашина задела несколько гражданских авто.

Газета отмечает, что, несмотря на ночную поездку и столкновения, никто не получил травм, а сама техника не получила серьёзных повреждений.

Оба военнослужащих были арестованы.

Ранее мы писали: Привязавшие мужчину к машине украинские военкомы сочли свои действия законными.

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