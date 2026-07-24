В Италии мафия сжигает леса с помощью бездомных кошек

Подобные методы поджогов ранее уже связывали с действиями организованных преступных групп на Сицилии, а также в районах у подножия Везувия. В числе возможных мотивов — перекупка выгоревших земель по заниженной цене и последующее заключение выгодных контрактов на строительство или размещение объектов альтернативной энергетики, в частности солнечных электростанций. Калабрия расположена на юге Апеннинского полуострова.