В Италии мафия сжигает леса с помощью бездомных кошек

В итальянской области Калабрия правоохранители проверяют причастность местных преступных группировок к серии лесных пожаров. По данным следствия, для поджогов могли использовать бездомных кошек. К животным крепили ткань, пропитанную горючим, поджигали её и отпускали зверей в районы с сухой растительностью. Об этом пишет Daily Mail.
В ходе осмотра выгоревших территорий обнаружены свечи и самодельные устройства с замедлителем воспламенения. Это, по версии властей, указывает на преднамеренный характер возгораний.
Свидетелей происшествий ищут не только силовики. Местные организации защиты животных объявили вознаграждение в тысячу евро за любую информацию, которая поможет установить виновных, и призвали граждан сотрудничать с полицией.
Как пояснил представитель Агентства гражданской защиты Калабрии Доменико Костарелла, перепуганные животные начинали метаться по полям и лесным массивам, разнося огонь на значительные расстояния. Это приводило к быстрому распространению пламени на обширные территории.
По официальным данным, за последние дни в регионе зафиксировано более 160 очагов пожаров. В национальном парке Поллино выгорело около тысячи гектаров. Работу спасательных служб серьёзно осложняют аномальная жара, длительная засуха и порывистый ветер.
Подобные методы поджогов ранее уже связывали с действиями организованных преступных групп на Сицилии, а также в районах у подножия Везувия. В числе возможных мотивов — перекупка выгоревших земель по заниженной цене и последующее заключение выгодных контрактов на строительство или размещение объектов альтернативной энергетики, в частности солнечных электростанций. Калабрия расположена на юге Апеннинского полуострова.
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