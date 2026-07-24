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В Белгороде и округе БПЛА повредил дома и коммерческие объекты, есть раненый

В Белгороде беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица и бедра. Пострадавшего срочно транспортируют в областную клиническую больницу. Повреждены фасад здания и стеклянные элементы, сообщили в оперштабе региона.

Источник: Life.ru

Кроме того, в посёлке Дубовое дрон поразил многоквартирный дом: на балконе возник пожар, который оперативно потушили. В других квартирах выбиты окна, а газовая труба повреждена. В целом, разрушения затронули жилые и коммерческие здания, а специалисты продолжают оценивать последствия.

Местные власти предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к повреждённым объектам. Ситуация контролируется силами экстренных и оперативных служб, эвакуация не потребовалась, угрозы жизни людей нет.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области при атаках дронов пострадали пять человек. Среди них жильцы и сотрудники коммерческих объектов — их госпитализировали с осколочными травмами. Экстренные службы продолжают работу, чтобы восстановить повреждённые здания и оказать помощь пострадавшим.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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