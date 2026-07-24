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В Англии на промышленном предприятии прогремел мощный взрыв

Крупное возгорание зафиксировано на предприятии в Англии, пожар начался после взрыва, сообщают местные экстренные службы.

Источник: Аргументы и факты

Крупное возгорание зафиксировано на предприятии в Англии, сообщают местные экстренные службы.

Инцидент случился в графстве Эссекс. По предварительным данным, пожар начался после взрыва.

Кадры с места случившегося появились в Сети. На них запечатлён густой дым.

На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб. Другие подробности не приводятся.

Напомним, по данным Associated Press, в Соединённых Штатах произошёл химический инцидент на заводе, в результате которого погибли два человека и ещё 19 человек получили травмы.