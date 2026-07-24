В Англии на промышленном предприятии прогремел мощный взрыв

Крупное возгорание зафиксировано на предприятии в Англии, сообщают местные экстренные службы.
Инцидент случился в графстве Эссекс. По предварительным данным, пожар начался после взрыва.
Кадры с места случившегося появились в Сети. На них запечатлён густой дым.
На месте работают более 100 сотрудников экстренных служб. Другие подробности не приводятся.
Напомним, по данным Associated Press, в Соединённых Штатах произошёл химический инцидент на заводе, в результате которого погибли два человека и ещё 19 человек получили травмы.