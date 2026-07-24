Жителю Севастополя грозит семь лет тюрьмы за консультирование иностранного НИИ

Ранее в Краснодарском крае суд приговорил инженера предприятия топливно-энергетического комплекса к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о шпионаже в пользу Украины. По данным следствия, 62-летний мужчина самостоятельно установил контакт с представителем СБУ и более года передавал ему служебную информацию.