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В Петербурге ликвидировали пожар после удара БПЛА по инфраструктуре

Утром 24 июля Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников, удар которых пришёлся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В результате возникло открытое горение, которое уже ликвидировали спасатели МЧС, сообщили в пресс-службе правительства города.

По словам губернатора Александра Беглова, на данный момент ведётся разбор конструкций после удара.

«Утром 24 июля Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведётся разбор конструкций», — отметил глава города.

Также мониторинг показал, что превышений гигиенических норм нет, а радиационная обстановка остаётся в пределах нормы, угрозы населению нет.

Ранее Life.ru писал, что жителей многоэтажного дома в Петербурге эвакуировали в местную школу. Люди из восьмой, девятой и десятой парадных покинули квартиры с раннего утра. Причина эвакуации официально не называлась.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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