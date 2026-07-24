Le Figaro: огонь во Франции движется в сторону Бордо

По его словам, под «действием ветра огонь движется в основном на восток и направляется в сторону агломерации Бордо». В связи с этим приостановлена работа аэропорта Бордо. Министр отметил, что «прямой угрозы самому Бордо нет, но эвакуация не исключена для ряда западных коммун региона».