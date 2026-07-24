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Le Figaro: огонь во Франции движется в сторону Бордо

На юго-западе Франции из-за крупного возгорания осуществляется массовая эвакуация населения в агломерации Бордо, сообщает Le Figaro.

Источник: Аргументы и факты

На юго-западе Франции из-за крупного пожара осуществляется массовая эвакуация населения в агломерации Бордо, сообщает Le Figaro.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес уточнил, что были эвакуированы около 110 тысяч человек. Огонь охватил площадь 14 тысяч гектаров.

«Мы уже эвакуировали 110 тысяч человек. Пожар в департаменте Жиронда охватил 14 тысяч гектаров. Пожар является “самоподпитывающимся”, а постоянно меняющееся направление ветра делало трудно предсказуемым его дальнейшее распространение», — сказал Нуньес.

По его словам, под «действием ветра огонь движется в основном на восток и направляется в сторону агломерации Бордо». В связи с этим приостановлена работа аэропорта Бордо. Министр отметил, что «прямой угрозы самому Бордо нет, но эвакуация не исключена для ряда западных коммун региона».

Напомним, по данным RMC, полиция Франции задержала двух человек в районе коммуны Фонтенбло. Их подозревают в поджоге, который привёл к одному из крупнейших лесных пожаров за последние 20 лет.

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