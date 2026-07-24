В Подмосковье лиса откусила мужчине фалангу пальца при защите собаки

Ранее Life.ru писал, что лиса устроила «детский сад» в Балашихе. Под крыльцом детсада спрятались лисята, и на помощь им приехали пожарные. Спасатели аккуратно разобрали пол веранды и выпустили детёнышей в ближайший лес, где их мама смогла их найти.