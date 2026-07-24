В Подмосковье лиса откусила мужчине фалангу пальца при защите собаки

Пострадавшего оперативно доставили в Одинцовскую областную больницу, где ему оказали первую помощь и назначили дальнейшее лечение. Врачи оценили травму как серьёзную, однако угрозы жизни мужчины нет, сообщает телеграм-канал SHOT.
Ранее Life.ru писал, что лиса устроила «детский сад» в Балашихе. Под крыльцом детсада спрятались лисята, и на помощь им приехали пожарные. Спасатели аккуратно разобрали пол веранды и выпустили детёнышей в ближайший лес, где их мама смогла их найти.
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