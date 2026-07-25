Богородского маньяка боялись даже бойцовские собаки: душегуб забивал животных до потери сознания

В ходе следствия было установлено, что от действий преступника пострадали несколько его помощниц по дому. Две девушки в возрасте 19 и 25 лет были убиты, их тела обнаружили на участке подозреваемого в декабре прошлого года — одну нашли в колодце, другую — в компостной яме. Еще двум пострадавшим женщинам чудом удалось сбежать от обвиняемого и обратиться за помощью.