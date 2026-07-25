Богородского маньяка боялись даже бойцовские собаки: душегуб забивал животных до потери сознания

Жестокость Богородского маньяка Дмитрия Артамошина проявлялась не только по отношению к людям, но и к животным. Соседи по поселку и бывшие спутницы мужчины неоднократно становились свидетелями его необъяснимой агрессии. Подробности удалось узнать KP.RU.
Следователь по особо важным делам СО по Ногинску ГСУ СК России по Московской области Наталия Лыкова рассказала, что местные жители вспоминали, как Артамошин мог без всякой причины начать избивать битой собственных собак бойцовских пород, которые были стаффордширскими терьерами.
Хозяин наносил питомцам удары до такой степени, что те теряли сознание. Один из псов сумел сбежать с участка, и соседи, чтобы спасти животное от дальнейших издевательств, спрятали его и передали в надежные руки другим людям. По словам представителя СК, даже такие крупные и сильные псы испытывали перед Артамошиным смертельный страх из-за постоянных побоев.
Напомним, что 46-летний житель Московской области был арестован в конце 2025 года. Его неофициально прозвали «Богородским маньяком» после того, как выяснилось, что он размещал в интернете объявления о поиске нянь для своего ребенка. Когда девушки приезжали к нему домой в Богородский округ, он применял к ним насилие и принуждал употреблять наркотические вещества.
В ходе следствия было установлено, что от действий преступника пострадали несколько его помощниц по дому. Две девушки в возрасте 19 и 25 лет были убиты, их тела обнаружили на участке подозреваемого в декабре прошлого года — одну нашли в колодце, другую — в компостной яме. Еще двум пострадавшим женщинам чудом удалось сбежать от обвиняемого и обратиться за помощью.