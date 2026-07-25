Богородский маньяк построил самые циничные качели для сына: они стояли над трупом первой жертвы

В Подмосковье раскрыли жуткие детали преступлений Богородского маньяка, который прятал тела своих жертв прямо на собственном участке. Чтобы скрыть следы, злоумышленник оборудовал место захоронения одной из девушек детской площадкой с качелями, где планировал играть его ребенок. Об этом KP.RU рассказали в региональном СК.
Следователь-криминалист Алексей Чуркин продемонстрировал журналистам яму, которая раньше была глубоким колодцем с бетонными кольцами. По словам представителя ведомства, именно туда обвиняемый сбросил тело одной из пострадавших, после чего экскаватором разрушил верхнее кольцо. Затем мужчина засыпал конструкцию мусором и землей, а сверху установил садовые качели, замаскировав это место под зону отдыха для своего сына.
Спустя время останки погибшей удалось извлечь с глубины более двух метров. Еще одно тело преступник закопал в компостной яме, расположенной буквально в двадцати метрах от первого захоронения. Для надежности он набросал сверху слой тяжелых бетонных блоков, чтобы никто не догадался о страшной находке.
46-летний Дмитрий Артамошин, которого в СМИ давно прозвали «Богородским маньяком», был задержан в конце 2025 года. В ходе расследования выяснилось, что его жертвами становились молодые девушки, которые работали нянями в его доме. На данный момент ему предъявлены обвинения в убийствах, изнасилованиях и иных насильственных действиях. Ребенок душегуба помогал следователям находить тела жертв отца.