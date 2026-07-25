Богородский маньяк построил самые циничные качели для сына: они стояли над трупом первой жертвы

Следователь-криминалист Алексей Чуркин продемонстрировал журналистам яму, которая раньше была глубоким колодцем с бетонными кольцами. По словам представителя ведомства, именно туда обвиняемый сбросил тело одной из пострадавших, после чего экскаватором разрушил верхнее кольцо. Затем мужчина засыпал конструкцию мусором и землей, а сверху установил садовые качели, замаскировав это место под зону отдыха для своего сына.