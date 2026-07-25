KP.RU: первую «невесту» Богородский маньяк отпустил, а других закопал на участке

Она отметила, что Артамошин искал через интернет девушек, которые ищут работу няни. Писал, что за 9-летним сыном нужно приглядывать, пока отец на работе, делать с ним уроки и тому подобное. При этом он настолько хороший психолог, что мог за несколько дней так очаровать девушку, что она переезжала к нему, уверенная, что встретила своего принца на белом коне.