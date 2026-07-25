KP.RU: первую «невесту» Богородский маньяк отпустил, а других закопал на участке

Первой «невестой» Дмитрия Артамошина оказалась 18-летняя Жанна (имя изменено), приехавшая в Москву на заработки. Этой девушке повезло и она смогла уехать от обвиняемого, однако двух других он убил. Об этом KP.RU рассказала следователь по особо важным делам СО по Ногинску ГСУ СК РФ по Московской области Наталия Лыкова.
Она отметила, что Артамошин искал через интернет девушек, которые ищут работу няни. Писал, что за 9-летним сыном нужно приглядывать, пока отец на работе, делать с ним уроки и тому подобное. При этом он настолько хороший психолог, что мог за несколько дней так очаровать девушку, что она переезжала к нему, уверенная, что встретила своего принца на белом коне.
«Первой была 18-летняя Жанна (имя изменено). Девушка приехала в Москву на заработки из Волгоградской области и оказалась в доме у Артамошина. Сначала убедил, что у них настоящая любовь, а потом стал с помощью веществ делать покорной. Чтобы жертва не реагировала на его половые извращения и побои», — сообщила следователь.
По ее словам, с Жанной Артамошин делал то же, что и со своей женой — подливал в воду и вино наркотики.
Лыкова подчеркнула, что этой молодой девушке повезло. После очередного избиения садист ее отпустил. Ей удалось уехать на малую родину, добавила она.
Однако двух других «невест» Богородский маньяк уже не выпустил из своего дома и закопал на участке.
Как писал сайт KP.RU, в конце декабря прошлого года стало известно, что на участке в Московской области нашли тела двух жертв так называемого «Богородского маньяка». Убитыми оказались две девушки — Алена Болотова и Мария Власова. Их тела уже опознали.