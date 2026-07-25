Жуткий запах: что стало с домом Богородского маньяка после его ареста

Родные Дмитрия Артамошина или как злоумышленника прозвали журналисты Богородского маньяка так и не смогли вернуться в его дом после ареста. Об этом KP.RU рассказали в СК РФ по Московской области.
В ведомстве отметили, что Артамошин несколько лет назад купил большой, добротный дом. Также потом он еще достраивал его, сделал второй этаж с панорамными окнами, просторный чердак. На огромном участке постройки.
«Первое, что тебе оглушает, едва ступаешь за порог — жуткий запах. После ареста владельца никто из родных не решился сюда вернуться. В холодильнике оставались кое-какие продукты — можно представить, что с ними стало. Приходится зажимать нос», — рассказали изданию.
При этом, как подчеркивалось, что внутри дома дорогая качественная отделка. Хорошая мебель и техника. Однако всего несколько месяцев назад по этим комнатам ходили несчастные девушки, которые не смогли выбраться из этого дома живыми.
Как писал сайт KP.RU, ранее психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Людмила Кокоткина заявила, что Артамошин, вероятно, психопат. По ее словам, врожденное или приобретенное это расстройство личности это следует выяснить при более детальном осмотре.
Напомним, в ноябре 2025 года был задержан 46-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве двух девушек, изнасилованиях и склонении женщин к употреблению наркотиков.