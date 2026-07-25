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Белгород и округ подверглись атаке ВСУ

В результате атаки ВСУ на Белгород и округ пострадали гражданские объекты.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский муниципальный округ пострадали гражданские объекты.

В частности, в самом Белгороде зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по коммерческому зданию, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица и бедра и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

«В здании повреждены остекление и фасад», — сообщает официальный канал областного оперативного штаба на платформе «Макс».

Кроме того, в поселке Дубовое беспилотник нанес удар по многоквартирному жилому дому, вызвав возгорание одного из балконов. Повреждения были оперативно ликвидированы прибывшими на место пожарными подразделениями.

Ранее сообщалось, что под Воронежем из-за атаки БПЛА погиб трехлетний ребёнок.

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