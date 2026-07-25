Белгород и округ подверглись атаке ВСУ

В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский муниципальный округ пострадали гражданские объекты.
В частности, в самом Белгороде зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по коммерческому зданию, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица и бедра и был госпитализирован в областную клиническую больницу.
«В здании повреждены остекление и фасад», — сообщает официальный канал областного оперативного штаба на платформе «Макс».
Кроме того, в поселке Дубовое беспилотник нанес удар по многоквартирному жилому дому, вызвав возгорание одного из балконов. Повреждения были оперативно ликвидированы прибывшими на место пожарными подразделениями.
Ранее сообщалось, что под Воронежем из-за атаки БПЛА погиб трехлетний ребёнок.