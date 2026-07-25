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Под Лондоном после пожара произошел взрыв на ферме

В пожарной службе сообщили, что пострадавших нет.

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Около 100 пожарных были задействованы в тушении пожара на фермерских производственных помещениях в графстве Эссекс под Лондоном. Об этом говорится в сообщении местной пожарной службы.

По ее информации, в результате пожара «взорвались удобрения, хранившиеся в одном из помещений». В социальных сетях публикуется видео мощного взрыва и взмывшего в небо пламени и дыма.

Вещательная корпорация BBC также опубликовала сделанные с воздуха фотографии, демонстрирующие ущерб, причиненный ферме — на кадрах видны сгоревшие автомобили и обугленные развалины зданий.

Как сообщили в пожарной службе графства Эссекс, огонь находится под контролем, число участвующих в его тушении пожарных снижено до 50. Пострадавших нет.