Под Лондоном после пожара произошел взрыв на ферме

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Около 100 пожарных были задействованы в тушении пожара на фермерских производственных помещениях в графстве Эссекс под Лондоном. Об этом говорится в сообщении местной пожарной службы.
По ее информации, в результате пожара «взорвались удобрения, хранившиеся в одном из помещений». В социальных сетях публикуется видео мощного взрыва и взмывшего в небо пламени и дыма.
Вещательная корпорация BBC также опубликовала сделанные с воздуха фотографии, демонстрирующие ущерб, причиненный ферме — на кадрах видны сгоревшие автомобили и обугленные развалины зданий.
Как сообщили в пожарной службе графства Эссекс, огонь находится под контролем, число участвующих в его тушении пожарных снижено до 50. Пострадавших нет.