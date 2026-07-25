В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА

Спасательные подразделения МЧС успешно потушили пожар, возникший в результате атаки дронов ВСУ на гражданские объекты на Московском шоссе в Санкт-Петербурге утром 24 июля, проинформировала пресс-служба городского правительства.
«В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций», — уточнил губернатор Александр Беглов.
Согласно данным, предоставленным государственной системой мониторинга, превышений установленных гигиенических нормативов не зафиксировано. Радиационный фон в городе также находится в пределах нормы.
Ранее заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал две точки, откуда ВСУ могли запускать беспилотники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.