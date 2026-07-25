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В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на месте удара БПЛА

Спасатели потушили пожар, возникший при атаке дронов на гражданские объекты в Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

Спасательные подразделения МЧС успешно потушили пожар, возникший в результате атаки дронов ВСУ на гражданские объекты на Московском шоссе в Санкт-Петербурге утром 24 июля, проинформировала пресс-служба городского правительства.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется разбор конструкций», — уточнил губернатор Александр Беглов.

Согласно данным, предоставленным государственной системой мониторинга, превышений установленных гигиенических нормативов не зафиксировано. Радиационный фон в городе также находится в пределах нормы.

Ранее заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал две точки, откуда ВСУ могли запускать беспилотники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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