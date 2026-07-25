Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки приехали из Марий Эл

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Кроме того, виновник аварии не имел водительских прав. Мужчине, управлявшему машиной, было 30 лет.