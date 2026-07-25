Погибшие в ДТП в Зеленодольске подростки приехали из Марий Эл

Напомним, авария произошла в ночь на 24 мая. Внутри автомобиля, который врезался в дерево и загорелся, находились семь человек. Единственный выживший подросток был доставлен в Зеленодольскую ЦРБ с ожогами 30% тела.
Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Кроме того, виновник аварии не имел водительских прав. Мужчине, управлявшему машиной, было 30 лет.
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