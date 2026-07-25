P. Diddy поместили в одиночную камеру после драки с заключённым

Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, был переведён в одиночную камеру после участия в драке с другим заключённым. Об этом сообщает телеканал NBC, уточняя, что инцидент произошёл в федеральном исправительном учреждении, где музыкант отбывает наказание.