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Пожар разгорелся в производственном ангаре на юго-востоке столицы

На юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар. Как сообщили РЕН ТВ в субботу, 25 июля, в пресс-службе МЧС, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

На юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар. Как сообщили РЕН ТВ в субботу, 25 июля, в пресс-службе МЧС, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. В тушении огня задействовано около 20 человек и пять единиц техники, говорится в сообщении.

23 июля квартира на Гончарной улице в центре Москвы, в которой в среду, 22 июля, произошло возгорание, снова загорелась. В данный момент из ее окон идет черный дом, информации о пострадавших в результате пожара нет.

До этого пожар произошел в мансарде и на крыше ЖК «На Страстном бульваре» в Москве. Из здания эвакуировались порядка 20 человек. В мансарде дома загорелись стройматериалы. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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