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Белгород и округ находятся под массированной атакой БПЛА, есть пострадавшие

Белгород и Белгородский округ оказались под массированной атакой украинских беспилотников. В результате ударов есть пострадавшие, их доставили в медицинские учреждения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Источник: Life.ru

По словам главы области, врачи уже оказывают помощь раненым, а специалисты оценивают последствия атаки. На местах работают экстренные службы, пожарные ликвидируют возгорания, возникшие после ударов.

«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы. Их обследуют. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал Шуваев.

Также он сообщил о повреждениях объектов и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Глава региона попросил белгородцев не подходить к окнам, отказаться от поездок и по возможности оставаться дома. Специализированные службы продолжают работать на местах, где зафиксированы последствия атаки. Информация о количестве пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Ранее Life.ru писал, что беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде, в результате чего мужчина получил осколочные ранения лица и бедра. Также дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в посёлке Дубовое, где загорелся балкон и были повреждены окна и газовая труба.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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