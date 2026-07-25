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Шуваев сообщил о пострадавших при массированной атаке дронов на Белгород

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. Есть пострадавшие, которых оперативно доставили в больницы для обследования. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. Есть пострадавшие, которых оперативно доставили в больницы для обследования. Об этом в субботу, 25 июля, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

— Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь, — написал Шуваев в своем Telegram-канале.

На улицах зафиксированы повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Продолжают работать спецподразделения. Глава региона призвал жителей не подходить к окнам, соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от поездок и посещения улицы.

24 июля 11-летний мальчик в Белгородской области накрыл своим телом трехлетнего брата при детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день в результате атаки украинских беспилотников на склады интернет-магазина Wildberries в Ленинградской области три человека получили ранения. Кроме того, произошло обрушение конструкций одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино.

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