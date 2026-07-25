Белгород вновь оказался под массированной атакой БПЛА, есть пострадавшие

Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
В своем официальном канале на платформе «Макс» он отметил, что в результате атаки есть пострадавшие. Врачи оказывают им необходимую помощь.
«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — сообщил Шуваев.
Кроме того, в результате атаки на улицах отмечены повреждения и возгорания, ликвидацией которых занимаются подразделения пожарной службы.
Ранее сообщалось, что спасательные подразделения МЧС ликвидировали пожар, возникший в результате атаки дронов ВСУ на гражданские объекты на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.