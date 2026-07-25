Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгород вновь оказался под массированной атакой БПЛА, есть пострадавшие

Шуваев: Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Белгород и Белгородский округ попали под массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

В своем официальном канале на платформе «Макс» он отметил, что в результате атаки есть пострадавшие. Врачи оказывают им необходимую помощь.

«Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой вражеских беспилотников. К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы», — сообщил Шуваев.

Кроме того, в результате атаки на улицах отмечены повреждения и возгорания, ликвидацией которых занимаются подразделения пожарной службы.

Ранее сообщалось, что спасательные подразделения МЧС ликвидировали пожар, возникший в результате атаки дронов ВСУ на гражданские объекты на Московском шоссе в Санкт-Петербурге.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше