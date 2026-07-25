В Ирландии в автомобиле студентки обнаружили бомбу

По ее информации, судья согласился отпустить задержанную Изобеллу Перри Салливан под поручительство третьего лица в размере €15 тыс. и при соблюдении некоторых условий. Девушка, проживающая в графстве Килдэр, обязалась сдать свой паспорт, ежедневно отмечаться в полиции, не выходить из дома с 21:00 до 07:00 по местному времени и не контактировать ни с кем из радикально-националистической организации «Новая Ирландская республиканская армия» («Новая ИРА») или из республиканской партии «Саорад».