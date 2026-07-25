В Ирландии в автомобиле студентки обнаружили бомбу

ЛОНДОН, 25 июля /ТАСС/. Полиция Ирландии предъявила обвинения в хранении взрывного устройства 25-летней девушке, в машине которой в 10 км от границы республики с Северной Ирландией была обнаружена бомба. Об этом сообщила газета The Irish Times по итогам слушаний, прошедших в пятницу в окружном суде города Трим (графство Мит).
По ее информации, судья согласился отпустить задержанную Изобеллу Перри Салливан под поручительство третьего лица в размере €15 тыс. и при соблюдении некоторых условий. Девушка, проживающая в графстве Килдэр, обязалась сдать свой паспорт, ежедневно отмечаться в полиции, не выходить из дома с 21:00 до 07:00 по местному времени и не контактировать ни с кем из радикально-националистической организации «Новая Ирландская республиканская армия» («Новая ИРА») или из республиканской партии «Саорад».
Другой задержанный по этому делу подозреваемый — 40-летний мужчина, имя которого не называется, — был оставлен под стражей.
Как ранее сообщила полиция, готовое к использованию взрывное устройство было обнаружено в автомобиле, остановленном 22 июля специальным детективным подразделением полиции в графстве Монахан на северо-востоке страны. Полиция действовала в рамках расследования операций диссидентских республиканских группировок, которые отвергают мирное урегулирование конфликта в Северной Ирландии и не признают достигнутые в конце XX века политические соглашения. Устройство было обезврежено саперами и передано криминалистам для изучения.
Полиция назвала результаты проведенной операции «в высшей степени значительными» с учетом того, что было перехвачено готовое взрывное устройство. Оно находилось в сумке на заднем сиденье и состояло из блока управления временем срабатывания, детонатора и, судя по всему, пластичной взрывчатки «Семтекс».
По информации телеканала RTE, задержанной девушке грозит до 14 лет заключения. С учетом серьезности выдвинутых обвинений, полиция выступала против ее освобождения под залог. Адвокаты Перри Салливан указывали на то, что она просто выполняла просьбу отвезти в соседнюю Северную Ирландию сумку и не знала, что в ней лежит.
О конфликте в Ольстере.
С конца 60-х и до конца 90-х годов прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.
В 1998 году политические партии двух общин подписали Белфастское соглашение (Соглашение Страстной пятницы) о мирном урегулировании конфликта. В Северной Ирландии было сформировано правительство, включающее представителей протестантских и католических партий. Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles («Смута»), превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.