В Ростове завели дело на экс-помощника прокурора за регулярные избиения бывшей

По словам девушки, за всё время она около 14 раз обращалась в полицию, однако в возбуждении уголовных дел ей отказывали. В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что все обращения проходили проверку. Сейчас правоохранители рассматривают последнее заявление об избиении и повреждении автомобиля. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении лёгкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах.