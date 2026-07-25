Подросток погиб в ДТП в Буденновске, водители 18 и 19 лет госпитализированы

В Буденновске в результате ДТП погиб 17-летний пассажир, еще два человека пострадали. Авария произошла 24 июля около 22:40 на улице Розы Люксембург. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» при совершении обгона столкнулся с автомобилем «БМВ». После этого оба водителя не справились с управлением: «Ниссан» опрокинулся, а «БМВ» наехал на бетонную тумбу.
17-летний пассажир «Ниссана» скончался на месте до приезда скорой помощи. 19-летний водитель «Ниссана» и 18-летний водитель «БМВ» с травмами доставлены в больницу Буденновска.
В Госавтоинспекции отметили, что водитель «Ниссана» имеет стаж вождения всего один год и за это время 44 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Детальные обстоятельства уточняются, говорится в сообщении.
26 мая подросток на питбайке врезался в «газель» около поселка Ганусово под Раменским. Школьник скончался на месте. По факту трагедии начали проверку. Ее ход поставила на контроль прокуратура.