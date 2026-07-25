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При атаке дронов на Белгород пострадали люди и вспыхнули пожары

Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой беспилотников, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев в Telegram. Несколько человек пострадали. На улицах есть разрушения, в некоторых местах произошли пожары.

Белгород и Белгородский округ находятся под массированной атакой беспилотников, сообщил врио губернатора области Александр Шуваев в Telegram. Несколько человек пострадали. На улицах есть разрушения, в некоторых местах произошли пожары.

На местах происшествий работают экстренные службы. Господин Шуваев попросил жителей не подходить к окнам и соблюдать другие меры предосторожности.

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