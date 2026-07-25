Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в жестком лобовом ДТП во Владивостоке

Toyota Crown занесло, она столкнулась с Toyota Prius — пострадали оба водителя и пассажир.

Источник: Телеграм-канал svodka25 (18+)

Три человека пострадали в серьёзной аварии на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке. По предварительным данным, водитель Toyota Crown не справился с управлением на мокрой дороге, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota Prius. Всех пострадавших госпитализировали, сообщает ИА PrimaMedia.

«В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также пассажир Toyota Prius», — уточнили очевидцы.

Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Информации о состоянии пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.

Напомним, сотрудники ГАИ в Спасске-Дальнем устанавливают обстоятельства столкновения двух иномарок на 540-м километре трассы А-370 «Уссури». Предварительно установлено, что 62-летний водитель Toyota Corona при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Caldina.