Три человека пострадали в жестком лобовом ДТП во Владивостоке

Три человека пострадали в серьёзной аварии на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке. По предварительным данным, водитель Toyota Crown не справился с управлением на мокрой дороге, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota Prius. Всех пострадавших госпитализировали, сообщает ИА PrimaMedia.