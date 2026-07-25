Три человека пострадали в жестком лобовом ДТП во Владивостоке

Три человека пострадали в серьёзной аварии на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке. По предварительным данным, водитель Toyota Crown не справился с управлением на мокрой дороге, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Toyota Prius. Всех пострадавших госпитализировали, сообщает ИА PrimaMedia.
«В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, а также пассажир Toyota Prius», — уточнили очевидцы.
Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. Информации о состоянии пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригады скорой помощи.
Напомним, сотрудники ГАИ в Спасске-Дальнем устанавливают обстоятельства столкновения двух иномарок на 540-м километре трассы А-370 «Уссури». Предварительно установлено, что 62-летний водитель Toyota Corona при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Caldina.