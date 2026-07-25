Девушку-модель нашли мёртвой в реке

В ходе разбирательства выяснилось, что накануне вечером женщину к мосту подвез водитель такси. По его словам, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения и после выхода из машины начала что-то искать на земле. В одежде модели был обнаружен пакетик с белым порошком. При этом личные вещи — мобильный телефон и сумка — у погибшей отсутствовали.