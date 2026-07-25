Девушку-модель нашли мёртвой в реке

В таиландской провинции Канчанабури местный рыбак обнаружил в реке тело женщины. Мужчина заметил плывущий по воде предмет вечером 22 июля в районе моста в одноименном городе и незамедлительно обратился в полицию. Спасатели извлекли утонувшую, однако констатировать смерть пришлось на месте. Погибшей оказалась 30-летняя модель Суканья Тавичоккамтон.
В ходе разбирательства выяснилось, что накануне вечером женщину к мосту подвез водитель такси. По его словам, пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения и после выхода из машины начала что-то искать на земле. В одежде модели был обнаружен пакетик с белым порошком. При этом личные вещи — мобильный телефон и сумка — у погибшей отсутствовали.
Следов насильственной смерти или видимых травм на теле Тавичоккамтон не зафиксировано. Известно, что девушка работала моделью и имела популярный аккаунт в соцсетях с почти 25 тысячами подписчиков, а также воспитывала сына. Правоохранители продолжают устанавливать точные обстоятельства произошедшего.
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