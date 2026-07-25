Квартиры на Красного Знамени во Владивостоке сдавали мимо кассы: налоговая ждет хозяев

Во Владивостоке продолжают вычислять тех, кто сдаёт жильё без договоров и не платит налоги. На этот раз под проверку попали дома № 30 и 46 на проспекте Красного Знамени. Итог рейда — шесть квартир, хозяева которых предпочли получать доход «в тени». Теперь им предстоит визит в налоговую и объяснение, почему аренда была нелегальной. Об этом сообщили в администрации Владивостока.
«Все собственники будут вызваны в налоговый орган для привлечения к декларированию своих доходов и регистрации в роли самозанятых», — рассказали специалисты.
Рейды по легализации аренды во Владивостоке проходят регулярно. Все адреса отрабатываются на основании жалоб, которые поступают от жителей на телефон доверия. Чаще всего люди жалуются на шумных соседей по съёмным квартирам, что и становится поводом для проверки.
Напомним, вторичное жильё во Владивостоке по итогам первого полугодия 2026 года прибавило в цене 3% за кв. метр, достигнув 193,1 тысячи рублей. При этом средняя стоимость квартиры увеличилась всего на 0,9% — почти до 9,86 млн рублей.