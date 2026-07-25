Квартиры на Красного Знамени во Владивостоке сдавали мимо кассы: налоговая ждет хозяев

Во Владивостоке продолжают вычислять тех, кто сдаёт жильё без договоров и не платит налоги. На этот раз под проверку попали дома № 30 и 46 на проспекте Красного Знамени. Итог рейда — шесть квартир, хозяева которых предпочли получать доход «в тени». Теперь им предстоит визит в налоговую и объяснение, почему аренда была нелегальной. Об этом сообщили в администрации Владивостока.