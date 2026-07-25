Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар от атаки БПЛА в Петербурге потушили

Пожарные потушили открытое горение на объекте на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, который вчера был атакован беспилотниками. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

Пожарные потушили открытое горение на объекте на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, который вчера был атакован беспилотниками. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.

Губернатор заявил, что специалисты не зафиксировали превышений гигиенических нормативов. Радиационная обстановка в норме.

Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область вчера ночью. Под удар попали логистические комплексы компании Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о трех пострадавших.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше