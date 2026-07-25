Пожар от атаки БПЛА в Петербурге потушили

Пожарные потушили открытое горение на объекте на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, который вчера был атакован беспилотниками. Об этом сообщил глава города Александр Беглов.
Губернатор заявил, что специалисты не зафиксировали превышений гигиенических нормативов. Радиационная обстановка в норме.
Беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Ленинградскую область вчера ночью. Под удар попали логистические комплексы компании Wildberries в Шушарах и Уткиной Заводи. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о трех пострадавших.
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