Пять человек, включая детей, погибли в аварии с фурой под Костромой

Пять человек, включая несовершеннолетних, погибли в результате дорожной аварии в Кадыйском районе Костромской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла рядом с деревней Дудино. По данным ведомства, столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина «Нива». В результате столкновения погибли пять человек.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее KP.RU сообщал, что шесть человек погибли в дорожной аварии в Зеленодольском районе Татарстана. ДТП с легковым автомобилем Chevrolet Lanos произошло на улице Волжской. В прокуратуре добавили, что водитель и пять пассажиров машины скончались на месте.