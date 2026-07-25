Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек, включая детей, погибли в аварии с фурой под Костромой

В Кадыйском районе фура столкнулась с легковой машиной «Нива».

Источник: Комсомольская правда

Пять человек, включая несовершеннолетних, погибли в результате дорожной аварии в Кадыйском районе Костромской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла рядом с деревней Дудино. По данным ведомства, столкнулись грузовой автомобиль и легковая машина «Нива». В результате столкновения погибли пять человек.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее KP.RU сообщал, что шесть человек погибли в дорожной аварии в Зеленодольском районе Татарстана. ДТП с легковым автомобилем Chevrolet Lanos произошло на улице Волжской. В прокуратуре добавили, что водитель и пять пассажиров машины скончались на месте.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше