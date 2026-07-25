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Два вертолета тушат пожар в производственном здании на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы площадь пожара в производственном здании увеличилась до трех тысяч квадратных метров. К тушению возгорания привлекли два вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

На юго-востоке Москвы площадь пожара в производственном здании увеличилась до трех тысяч квадратных метров. К тушению возгорания привлекли два вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Данных о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. В тушении огня задействовано около 20 человек и пять единиц техники.

Пожар в четырехкомнатной квартире в Таганском районе столицы произошел вечером 22 июля. При ликвидации огня экстренные службы присвоили возгоранию первый ранг.

До этого пожар произошел в мансарде и на крыше ЖК «На Страстном бульваре» в Москве. Из здания эвакуировались порядка 20 человек. В мансарде дома загорелись стройматериалы. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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