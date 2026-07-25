Два вертолета тушат пожар в производственном здании на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы площадь пожара в производственном здании увеличилась до трех тысяч квадратных метров. К тушению возгорания привлекли два вертолета. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Данных о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 1000 квадратных метров. В тушении огня задействовано около 20 человек и пять единиц техники.
Пожар в четырехкомнатной квартире в Таганском районе столицы произошел вечером 22 июля. При ликвидации огня экстренные службы присвоили возгоранию первый ранг.
До этого пожар произошел в мансарде и на крыше ЖК «На Страстном бульваре» в Москве. Из здания эвакуировались порядка 20 человек. В мансарде дома загорелись стройматериалы. Площадь возгорания достигла 400 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг сложности.