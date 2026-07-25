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В Киеве и нескольких областях Украины объявили тревогу с воздуха

В Киеве и нескольких украинских областях включены сирены, следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве включены сирены, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, тревога с воздуха объявлена в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

По данным украинских СМИ, в Сумской области прогремели взрывы. Кроме того, они произошли в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Напомним, по данным Минобороны РФ, военные нанесли удары автозаправочным станциям и цистернам с топливом, которые использовались в интересах украинских войск, в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.

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