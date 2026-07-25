Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае молния ударила рядом с группой туристов

Бастрыкин запросил доклад по информации о ненадлежащем оказании туристических услуг в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

В природном парке Ергаки, который находится в Красноярском крае, молния ударила рядом с группой туристов — к счастью, все живы, однако несколько участников похода получили травмы. Региональный Следственный комитет уже завел уголовное дело.

У одного мужчины, утверждают туристы, зафиксировали перелом ноги, еще один человек получил ожоги рук и ног. Также они заявили, что организаторы и гиды не отменили мероприятие, несмотря на непогоду, а сопровождающий группу отсутствовал в реестре инструкторов-проводников. Всего в походе участвовали около 50 человек.

В турфирме «Турбас» участникам похода сообщили, что гида уже уволили, проводится внутренняя проверка. По словам директора компании, после инцидента его сотрудники оказали всем потерпевшим первую помощь и вызвали МЧС. Мужчине, который получил перелом, вернули деньги.

Следователи завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Алексея Еремина доклад о ходе расследования.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше