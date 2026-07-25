В Красноярском крае молния ударила рядом с группой туристов

У одного мужчины, утверждают туристы, зафиксировали перелом ноги, еще один человек получил ожоги рук и ног. Также они заявили, что организаторы и гиды не отменили мероприятие, несмотря на непогоду, а сопровождающий группу отсутствовал в реестре инструкторов-проводников. Всего в походе участвовали около 50 человек.