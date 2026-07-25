Погибли 97 человек. Как произошло крушение Ту-104, оставшееся загадкой

В 1971 году 25 июля самолёт Ту-104 выполнявший рейс по маршруту Одесса — Владивосток заходил на посадку в Иркутске. На борту находились 8 членов экипажа и 118 пассажиров. Люди летели домой, в командировки, к родным — у каждого были свои дела и планы. Самолёт уже снижался, готовясь коснуться взлётной полосы. До земли оставались считаные минуты. Но в тот самый момент случилось непредвиденное. Посадка, которая должна была завершить долгий перелёт, обернулась трагедией. Жизни 97 человек оборвались в одно мгновение. Что произошло в тот день, читайте в материале irk.aif.ru.
Сменили самолёт и экипаж.
25 июля в Иркутске стояла пасмурная погода. Небо затянуло слоистыми облаками, над городом стояла лёгкая дымка. В аэропорту диспетчеры вели переговоры, пассажиры ждали рейсов, а на полосе то и дело приземлялись и взлетали самолёты.
Один из бортов, Ту-104Б с номером 42402, уже преодолел долгий путь. Он вылетел из Одессы, останавливался в Челябинске, Новосибирске. Впереди были Иркутск, Хабаровск и конечная точка — Владивосток. Но когда лайнер приземлился в Новосибирске, для дальнейшего маршрута подготовили другой самолёт — СССР-42405. Сменился и экипаж.
Ту-104 поднялся в небо и набрал высоту 10 тысяч метров. В Иркутске в это время прогнозировали плохую погоду, а видимость была 1,5 тысячи метров.
«По маршруту полета: облачность 6−9 баллов, кучево-дождевая, верхняя граница 3−4 километров, нижняя граница 200−300 метров, в облаках сильная болтанка, ливневый дождь, обледенение на высотах от 4 тысяч до 2,5 тысяч метров», — сообщают на портале avia.pro.
Когда самолёт стал подходить к аэропорту Иркутска, экипаж получил разрешение на снижение. Пилоты готовились к посадке, а в салоне пассажиры начали собирать вещи, кто-то нетерпеливо поглядывал в иллюминатор. Каждый думал о своём — о доме, о встрече с родными, а кто-то просто хотел передохнуть перед следующим отрезком пути до Владивостока. Самолёт заходил на посадку. Но именно в этот миг, когда до земли оставались считаные секунды, случилось то, чего никто не ждал.
Из 126 погибло 97 человек.
Самолёт начал снижаться. До взлётно-посадочной полосы оставалось 30 километров, когда лайнер опустился до высоты 400 метров. Диспетчер подтвердил: борт идёт по посадочному курсу, до полосы — 17 километров. Казалось, всё идёт по плану.
Но в восьми километрах от земли самолёт неожиданно начал уклоняться влево. Ещё через километр диспетчер предупредил о приближении к входной траектории. Через пять секунд диспетчер сообщил:
«Удаление 6,5 километра, на курсе, ниже 20 метров, доложите готовность к посадке».
Экипаж ответил, что шасси выпущены, всё готово. Диспетчер велел проверить стойки и дал добро на посадку. Но в тот миг, когда разрешение было получено, самолёт снова ушёл влево — теперь уже на сто метров от курса.
В этот момент скорость авиалайнера упала до 270−275 километров в час при рекомендуемой 300 километров в час, а вертикальная скорость снижения резко возросла до девяти километров. Вероятно, приборы завышали реальную скорость, и пилоты, пытаясь её уменьшить, перевели машину в горизонтальный полёт. В тот же миг борт сместился в сторону ещё на 30 метров — но экипажу удалось выровнять ТУ-104.
На высоте около 8−10 метров пилоты потянули штурвалы на себя, стараясь смягчить касание, уменьшить вертикальную скорость. Но в этот момент возникла перегрузка. Пассажиров вжало в кресла. Людей охватила паника.
Неожиданно самолёт на огромной скорости ударился о бетонную полосу правой стойкой шасси, затем левой и носовой. Всё это заняло доли секунды.
От ударов левая плоскость крыла разрушилась, баки разорвались, и топливо, хлынув наружу, мгновенно воспламенилось. Что творилось внутри салона в тот миг — страшно представить.
Те, кто наблюдал за происходящим, видели, как горящий самолёт сошёл с полосы влево под углом 15−20 градусов и вылетел за её пределы в 400 метрах от торца полосы. От самолёта оторвалась левая часть крыла. Лайнер помчался по земле на брюхе, кренясь влево, разворачиваясь на 180 градусов и переворачиваясь на спину. В этот миг фюзеляж разорвало на несколько частей.
«Общая длина движения самолета и его разрушенных частей от места первого касания составила 500 метров», — пишет сайт airdisaster.
На место трагедии прибыли спасатели, пожарные, сотрудники правоохранительных органов, машины скорой помощи. Картина, открывшаяся их глазам, была ужасна: горящий лайнер, обломки, разбросанные по всему лётному полю, дым, огонь, искореженный металл.
В этой катастрофе погибли 97 человек. Среди них — четыре члена экипажа: командир корабля, второй пилот, бортмеханик и бортрадист, 73 взрослых пассажира и 20 детей. А 36 человек погибли из-за отравления угарным газом.
Эта катастрофа навсегда осталась в памяти иркутского аэропорта и тех, кто в тот день ждал близких. Эта трагедия стала одной из самых загадочных в истории советской авиации. И до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, что же стало её причиной: техническая неисправность, ошибка пилотов или роковое стечение обстоятельств.
Комиссия, расследовавшая эту катастрофу, так и не смогла прийти к окончательному выводу. Фоторегистратор захода на посадку не работал, самописец автоматически отключался после выпуска шасси. Кроме того, самолёт не был оборудован системой МСРП-12 и средствами записи переговоров в кабине экипажа. Поэтому восстановить картину того, что происходило в последние минуты трагедии, не представлялось возможным.
Тот самый самолёт был выпущен на Казанском авиазаводе ещё в 1958 году. За всё время эксплуатации самолёт налетал 19 489 часов и совершил 9929 посадок.