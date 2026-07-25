Погибли 97 человек. Как произошло крушение Ту-104, оставшееся загадкой

В 1971 году 25 июля самолёт Ту-104 выполнявший рейс по маршруту Одесса — Владивосток заходил на посадку в Иркутске. На борту находились 8 членов экипажа и 118 пассажиров. Люди летели домой, в командировки, к родным — у каждого были свои дела и планы. Самолёт уже снижался, готовясь коснуться взлётной полосы. До земли оставались считаные минуты. Но в тот самый момент случилось непредвиденное. Посадка, которая должна была завершить долгий перелёт, обернулась трагедией. Жизни 97 человек оборвались в одно мгновение. Что произошло в тот день, читайте в материале irk.aif.ru.